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Сети связи пятого поколения (5G) отличаются по сравнению с 4G гораздо более высокими скоростными показателями, но как показали тесты Ookla, использование 5G приводит к увеличению энергопотребления – разница может превышать 10% и зависит от того, какая в мобильном устройстве установлена SoC (система на кристалле, включающая в себя и процессор). По мнению проводивших тестирование специалистов, а также сторонних экспертов, в некоторых случаях использовать связь 4G может быть выгоднее – например, когда необходимо обеспечить максимальную автономность, если при этом высокие скоростные показатели не требуются.
Впрочем, стоит учитывать, что повышение автономности будет не слишком высоким, а также что тесты проводились в основном на флагманских и субфлагманских SoC. Какая будет наблюдаться разница при использовании SoC продвинутого среднего, среднего и бюджетного ценовых сегментов – в настоящий момент неизвестно, хотя подобные тесты наверняка появятся в ближайшем будущем. Примечательно, что операционные системы некоторых смартфонов уже сейчас предлагают отключить связь 5G для экономии заряда аккумуляторной батареи.