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Как сообщают тематические ресурсы и некоторые СМИ, из магазина приложений App Store удалили по меньшей мере шесть кредитных приложений, через которые осуществлялись шантаж и угрозы. Так, заемщикам угрожали рассылкой фейковых интимных фотографий всем их контактам, а также взимали за пользование кредитными средствами крупную дополнительную комиссию. Примечательно, что в отдельных странах некоторые из упомянутых приложений успели попасть в топ-20 в своей категории – такое произошло, например, в Индии. В других приложениях голословно утверждалось, что они связаны с крупными банками.
Ранее корпорация Apple в споре с антимонопольными органами Евросоюза утверждала, что не хочет разрешать пользователям использование сторонних магазинов и каталогов приложений якобы ради их безопасности. Как заявляют представители компании из Купертино, только App Store может обеспечить должный уровень защиты от вредоносного и мошеннического ПО. Юристы и специалисты по информационной безопасности, впрочем, в большинстве своем считают этот аргумент несостоятельным – за последние годы можно найти массу примеров того, как Apple пропускала в Apple Store вредоносные и мошеннические приложения.