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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска станет доступен в Монголии
География сервиса продолжает расширяться
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Как сообщает Reuters, компания SpaceX получила в Монголии лицензию на предоставление на территории страны услуг по организации доступа к спутниковому интернету. Услуга будет доступна в том числе в труднодоступных районах, где ранее не обеспечивался доступ к всемирной сети. В дальнейшем компании Илона Маска, такие, как SpaceX и Tesla, могут расширить свое присутствие в Монголии и перейти к более тесному сотрудничеству с местным бизнесом – страна богата редкоземельными минералами и медью. 

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По информации журналистов, у миллиардера и его команды из компании SpaceX уже состоялись переговоры с монгольским правительством – один из их раундов проходил в рамках мероприятия Mobile World Congress 2023. Некоторые эксперты полагают, что бизнесмен заинтересован в инвестициях в местную сферу добычи и переработки полезных ископаемых взамен на выгодные условия по приобретению соответствующей продукции. С учетом того, что Tesla планирует наращивать объемы выпуска электромобилей, а также расширять их ассортимент, подобные предположения выглядят вполне реалистично.

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#илон маск #интернет #starlink #спутниковый интернет
Источник: 3dnews.ru
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