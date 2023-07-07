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По информации российских СМИ, Сбербанк готовится уже в ближайшие дни запустить массовое использование платежных стикеров – эксперимент с их введением проводился в начале зимы текущего года. Тогда банк раздал 100 тысяч стикеров – они закончились за несколько часов. В этот же раз в оборот будет введена партия на 500 тысяч штук – помимо классического визуального исполнения будут доступны варианты дизайна с героями мультипликации «Союзмультфильма». В дальнейшем в случае высокого спроса будут раздаваться дополнительные стикеры.
Проводят тестирование платежных стикеров и многие другие российские банки – некоторые из них приступили к этому еще в прошлом году. Стикеры представляют из себя небольшие наклейки с NFC-чипами, прикрепляющиеся, как правило, к смартфонам или их чехлам, и позволяющим использовать бесконтактную оплату. Ранее бесконтактная оплата стала недоступна многим гражданам России из-за ухода из страны VISA, MasterCard и ряда других платежных систем. Платежные стикеры в данном случае являются альтернативным программно-аппаратным решением, дающим гражданам возможность платить привычным способом, не используя наличные, банковские карты или QR-коды.