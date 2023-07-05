За один доллар сейчас дают уже больше 90 "деревянных"

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Как сообщают российские СМИ, зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что текущее снижение стоимости рубля по отношению к доллару в основном вызвано изменением торгового баланса – например, снижением экспортной выручки. Стоит отметить, что на момент написания данной новости за один доллар дают 91 рубль – подобных значений не наблюдалось с весны 2022 года. Соответственно, в магазинах растут цены на цифровую и бытовую технику и другие импортные товары. Прогнозируют эксперты и значительное удорожание автомобилей и прочих транспортных средств.

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Некоторые финансовые аналитики полагают, что падение российской национальной валюты связано не только с экономическими, но и с политическими событиями – в частности, с недавним инцидентом с ЧВК «Вагнер». При этом зампред правительства Андрей Белоусов считает, что 80-90 рублей за один доллар – это комфортный для российской экономики диапазон. Многие комментаторы в социальных сетях, впрочем, с этим совсем не согласны: по мнению значительного числа российских интернет-пользователей, падение рубля приведет к очередному витку снижения реальных доходов населения. При этом предпосылок для существенного укрепления национальной валюты пока не наблюдается.