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Отечественный бренд Accesstyle презентовал два новых электросамоката – они получили названия Monster и Typhoon. Флагманская модель Monster 50S оснащена двумя двигателями суммарной мощностью 800 Вт и способна развивать скорость до 50 км/ч. На полную зарядку аккумуляторной батареи емкостью 20 тысяч мА*ч уходит около 10-12 часов, при этом запас хода транспортного средства может достигать 80 км. Всего у самоката есть пять режимов работы – от энергоэффективного до спортивного. Корпус новинки выполнен из легкого, и при этом достаточно износостойкого магниевого сплава – вес модели не превышает 25 кг.
Характеристики Typhoon 30S несколько скромнее – весит самокат 18 кг, что же касается максимальной скорости – она установлена на уровне 30 км/ч. Обеспечивает ее 380-ваттный двигатель. Запас хода составляет до 55 км, поддерживаются три скоростных режима. Обе новинки обладают складной конструкцией и рассчитаны на вес пользователя до 120 кг. На старте продаж Monster будет предлагаться за 90 тысяч рублей, а Typhoon – за 40 тысяч. При этом не следует забывать о законодательном ограничении максимальной скорости электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – оно вступило в силу в марте текущего года.