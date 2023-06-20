Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Российский бренд Accesstyle представил два мощных электросамоката
Флагманская модель стоит почти 100 тысяч рублей
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

реклама

Отечественный бренд Accesstyle презентовал два новых электросамоката – они получили названия Monster и Typhoon. Флагманская модель Monster 50S оснащена двумя двигателями суммарной мощностью 800 Вт и способна развивать скорость до 50 км/ч. На полную зарядку аккумуляторной батареи емкостью 20 тысяч мА*ч уходит около 10-12 часов, при этом запас хода транспортного средства может достигать 80 км. Всего у самоката есть пять режимов работы – от энергоэффективного до спортивного. Корпус новинки выполнен из легкого, и при этом достаточно износостойкого магниевого сплава – вес модели не превышает 25 кг.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Характеристики Typhoon 30S несколько скромнее – весит самокат 18 кг, что же касается максимальной скорости – она установлена на уровне 30 км/ч. Обеспечивает ее 380-ваттный двигатель. Запас хода составляет до 55 км, поддерживаются три скоростных режима. Обе новинки обладают складной конструкцией и рассчитаны на вес пользователя до 120 кг. На старте продаж Monster будет предлагаться за 90 тысяч рублей, а Typhoon – за 40 тысяч. При этом не следует забывать о законодательном ограничении максимальной скорости электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – оно вступило в силу в марте текущего года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#анонс #электросамокаты #accesstyle
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Подробности о лучшем Diablo - клоне Path Of Exille 2 расскажут 28 июля
Thermaltake представила первый «бронзовый» блок питания с разъемом 12VHPWR и другие новинки
Представлена Hiksemi X307 – флешка с разъемами USB Type-C, USB Type-A и местом в «облаке» в подарок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
6
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
36
Рогозин: 4 "Леопарда" и 27 бронемашин ВСУ потеряли перед позицией российских мотострелков
3
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
18
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
9
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
10
ВСУ для спасения от российских ПТУР стали использовать тактику "пылевого торнадо"
8
FPV-дрон "Владлен Татарский" за 65 тыс поразил два американских броневика MAXXpro ценой 175 млн руб
2
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
7
The Drive: экипаж Ка-52 вернулся на базу с оторванным хвостом показав потрясающую живучесть [Видео]
3
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
2
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
18
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о пострадавшем имидже российской армии
25
Начаты съемки комедии «Соседка» для канала ТНТ
2
Халвинг биткоина в 2024 почти не повлияет на его цену, считают аналитики из Coinbase
2
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
CNN: Российская авиация препятствует украинскому контрнаступлению
3
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
11
Эксперт оценил вероятность одобрения ETF на BTC
2
Coinbase обвинила SEC в игнорировании предписания суда
+

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
12
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
21
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
30
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
27
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
8

Сейчас обсуждают

NikeFreak
18:48
Русский понимает?
Состоялся релиз Opera One — новый браузер от Opera Software со встроенным ИИ
Галина Жукова
18:47
Залужный"супер" 😏 ЗВЕЗДУН. 😏
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
Никита Бамов
18:46
Привет подскажи сборку ПК с моником за 100к
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
хахахер
18:39
вместо байдуна,если вдруг чё,станет у руля власти,его вицепрезидент тётя.Она ещё дремучей байдуна,она вообще двух слов связать не может,а просто мычит
Байден уверен, что он разбирается в политике не хуже Киссинджера
Eppius
18:38
Так то вот! Все живы и Буданов и Залужный. А воплей то было на весь мир.
На Украине опубликовали фото с живым, но налысо обритым главой ГУР Будановым
Obscury
18:37
Ну так зачем они эту бумажку берут? Может потому что в обмен на эту бумажку можно получить мерседес, собранный руками бюргера?
РФ создаст коалицию стран, пострадавших от колонизаторов – 70 государств потребуют у Европы $4 трлн
~Valera~
18:33
Нафига огород городить? Если есть готовое, дешевое, тихое и не жрущее.
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
хахахер
18:30
лет 20 назад писали в газете одной историю,про Карелина.На стоянке тётя с дядей чего-то не поделили,тётя говорит я щас мужу своему позвоню и он всё уладит.А муж этот оказался Карелин,газета писала Кар...
Байден уверен, что он разбирается в политике не хуже Киссинджера
Kostik_I
18:26
Почему названия не русские? В какой стране их производят?
Российский бренд Accesstyle представил два мощных электросамоката
Вассисуалий Лоханкин
18:24
А лучше нарисовать картину и любоваться! Надоела- есть другая сторона
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем