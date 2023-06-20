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После начала продолжающейся уже более 15 месяцев специальной военной операции многие страны ввели против России различного рода санкции, в том числе, касающиеся поставок полупроводниковой продукции. Относится к числе таких стран и Япония. Тем не менее, как сообщает издание Nikkei Asia, микросхемы из Страны восходящего солнца по-прежнему попадают в РФ обходными путями – их ввозят через третьи страны. Несмотря на то, что удлинение и усложнение логистических цепочек ведет к повышению цены для конечного потребителя, наличие высокотехнологичных чипов в любом случае лучше, чем их отсутствие.
По информации журналистов, 70% санкционной продукции из Японии поступает в Россию через Китай, большая же часть оставшейся – через Турцию и Южную Корею. Также популярным хабом для обхода санкций остается Казахстан – как для компаний, так и для физических лиц. За последний год в стране появилось множество посредников, как легальных, так и нелегальных – они готовы за определенную сумму принять заказ и отправить его одной из транспортных компаний в РФ. Несмотря на ужесточение японским правительством санкционных мер против России, проконтролировать поток продукции, с учетом роли третьих стран, практически невозможно.