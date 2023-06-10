Выглядит новинка действительно внушительно

реклама

Как сообщают СМИ, автозавод «Урал» показал усовершенствованный вариант арктического автобуса «Урал-427701-75». Модель приспособлена для суровых погодных условий и может эксплуатироваться даже на Крайнем Севере. Как заявляет производитель, автобус способен передвигаться по грунту, снегу или бездорожью при температуре до минус 50 градусов по Цельсию. На борту имеется даже жилой модуль для автономного жизнеобеспечения на случай непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств. По информации журналистов, автобус уже прошел первые испытания – они проводились в прошлом году в Якутии.

Для поддержания внутри автобуса комфортной температуры используются теплоизолирующие материалы, предусмотрена и система обогрева и вентиляции салона с направлением воздушных потоков вдоль сидений. Каждое кресло оборудовано USB-зарядкой, также на борту имеется туалет. Модель рассчитана на перевозку 22 пассажиров и оснащена 310-сильным мотором. Максимальная скорость при этом достаточно скромная – 50 км/ч.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Автобус способен транспортировать не только людей: салон оптимизирован для установки специальных модулей, таких, как медкабинеты, лаборатории и мини-центры вакцинации. Если транспортное средство поступит в массовое производство, то использовать его можно для обеспечения доступа к соц- и медуслугам в труднодоступных северных районах. Полноценные испытания «Урал» будет проходить уже этой зимой, в 2025 же году завод планирует выпустить несколько сотен таких машин.