Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Урал» показал арктический автобус, приспособленный для бездорожья и низких температур
Выглядит новинка действительно внушительно
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

реклама

Как сообщают СМИ, автозавод «Урал» показал усовершенствованный вариант арктического автобуса «Урал-427701-75». Модель приспособлена для суровых погодных условий и может эксплуатироваться даже на Крайнем Севере. Как заявляет производитель, автобус способен передвигаться по грунту, снегу или бездорожью при температуре до минус 50 градусов по Цельсию. На борту имеется даже жилой модуль для автономного жизнеобеспечения на случай непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств. По информации журналистов, автобус уже прошел первые испытания – они проводились в прошлом году в Якутии.

Для поддержания внутри автобуса комфортной температуры используются теплоизолирующие материалы, предусмотрена и система обогрева и вентиляции салона с направлением воздушных потоков вдоль сидений. Каждое кресло оборудовано USB-зарядкой, также на борту имеется туалет. Модель рассчитана на перевозку 22 пассажиров и оснащена 310-сильным мотором. Максимальная скорость при этом достаточно скромная – 50 км/ч.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Автобус способен транспортировать не только людей: салон оптимизирован для установки специальных модулей, таких, как медкабинеты, лаборатории и мини-центры вакцинации. Если транспортное средство поступит в массовое производство, то использовать его можно для обеспечения доступа к соц- и медуслугам в труднодоступных северных районах. Полноценные испытания «Урал» будет проходить уже этой зимой, в 2025 же году завод планирует выпустить несколько сотен таких машин.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#автомобили #урал #автобус
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин предложил поддержать отечественных автопроизводителей
Цены на автомобили Kia выросли на 60% за пять лет
Народные умельцы превратили старый ВАЗ-21099 в копию Ferrari F8 Tributo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
31
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
4
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
17
LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
1
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
7
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
9
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
47
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
4
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
10
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
За 3 дня сгорело 10 танков Leopard 2 – немецкие кошки не сделали ни одного выстрела
12
Руководство Samsung призвало власти США помочь бороться с кадровым голодом в национальной полупроводниковой отрасли
+
«Капитан Америка 4» теперь называется «Капитан Америка: Дивный новый мир»
2
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
4
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
22
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
7
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
37
Страшная сказка про Голливуд
5
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
49
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
8
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7

Сейчас обсуждают

Владимир Дранников
08:59
47-я вообще не существует больше. За считаные часы канула в лепту. Дави их Вова!
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
valerij zviozdkin
08:58
Алексей Резников это русская фамилия тоже.Ой как все глупо,за что хохляндии биться с русскими?За деньги или за землю.Идиотизм какой-то.
В Украине работают над производством собственных дальнобойных ракет дальностью до 1000км
JugadorGL
08:49
Ну так капитализм. Не будет у вас ничего ломаться, вы же ничего покупать не будете.
Замечен инженерный образец Ryzen 8000 Zen 5 с видеокартой Radeon RX 7900
Алексей Каверин
08:46
Идиот, крейсер Москва был спущен на воду в 1979 году. Откуда столько дебилов в ципсо набирают?
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
JugadorGL
08:46
gtx 660 - 10 лет в работе gtx 1070 - 5 лет в работе. ati 9550 древняя, как говно мамонта, до сих пор работает, сменила уже 5 хозяев. Думаю проблема в кривых ручонках пользователей, которые не могут а...
Замечен инженерный образец Ryzen 8000 Zen 5 с видеокартой Radeon RX 7900
Сергей Бакшаев
08:40
Оксанки нарожают-безспорно. Только уже не от "свидомых", ибо их наши ребята уничтожают пачками, и они просто кончатся. А будут негритянки, арабенки, и проч, его они сейчас " обслуживают", пока миколог...
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
Виктор Чернецов
08:39
А что так истерим хохложоп?
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Виктор Чернецов
08:35
Не истери хохлушка,готовь дупу.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Бот_Пригожина_308
08:30
Тю, хххлухи ещё нарожают...
Три бригады ВСУ заметно потрёпаны в разведке боем под Ореховым - 47, 65, и 117
antihohol
08:30
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем