Продается машина за 400 тысяч рублей

Моддинг популярен не только среди компьютерщиков и геймеров, но и среди автолюбителей – многим читателям наверняка знакомы проекты от Youtube-блогеров по переделке различных машин в Lamborgini или Bugatti – в первую очередь, касающиеся, конечно, внешнего вида, а не технической «начинки», хотя и превращения авто с передним или задним приводом в полноприводные, а также замена мотора и коробки передач – задачи отнюдь не нерешаемые.

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На этот раз внимание авторов тематических ресурсов привлекла «реплика» Ferrari F8 Tributo – на самом деле, это переделанный ВАЗ-21099 со внушительным пробегом в 200 тысяч км. К сожалению, в точности скопировать внешний облик суперкара народным умельцам не удалось – он явно отличается от седана Волжского автомобильного завода по габаритам и пропорциям. Тем не менее, автомобиль в любом случае выглядит интересно и нестандартно – возможно, он не слишком комфортен и функционален, но может послужить украшением коллекции или выступить героем Youtube-ролика. Просят за «псевдо-Ferrari» 400 тысяч рублей – как указывает Auto.ru, территориально машина находится в Армавире.