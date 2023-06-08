Речь идет о вызовах с подменой номера

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В эпоху информационных технологий телефонное мошенничество остается популярным – злоумышленники часто комбинируют подложные звонки от имени якобы сотрудников правоохранительных органов или банков с «обработкой» жертвы в мессенджерах или социальных сетях. Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, российская система «Антифрод» предотвратила уже более 263 миллионов мошеннических звонков с подменой номера – примечательно, что в мае их было зафиксировано на 18% меньше таких вызовов, чем в апреле, «всего» 58 миллионов.

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Операторы «большой четверки» – МТС, МегаФон, Tele2 и Билайн уже подключились к системе, более мелкие телекоммуникационные компании, согласно планам, подключатся не позднее 2024 года. По информации Минцифры и экспертов по информационной безопасности, после ввода в эксплуатацию системы «Антифрод» многие кибермошенники переключились с обычных звонков на звонки посредством мессенджеров – таких, например, как WhatsApp и Telegram. Впрочем, несмотря на то, что ни одна технологическая мера не способна защитить граждан от мошенников, есть надежда, что число попавшихся на удочку преступников людей пенсионного и предпенсионного возраста снизится, а именно они часто являются «целевой аудиторией» злоумышленников.