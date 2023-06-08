Вероятно, основанные на нем флагманские смартфоны будут ощутимо производительнее нынешних

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Как сообщает ITHome, в сети появились результаты теста инженерного образца мобильной SoC (системы на кристалле, включающей в себя процессор, встроенную графику и не только) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Базирующийся на этом чипе смартфон набрал впечатляющие 1.77 миллиона баллов в популярном бенчмарке Antutu – это на 400 тысяч больше, чем у нынешних флагманских мобильных устройств, оснащенных Snapdragon 8 Gen 2. Стоит учитывать, что это предсерийный образец, релизная же версия SoC может обладать еще большей вычислительной мощностью, хотя неизвестно, как производители смартфонов справятся с отводом от чипа тепла – часто наибольшей проблемой топовых мобильных девайсов становится перегрев и последующий троттлинг.

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Как предполагают эксперты, компания Qualcomm презентует свою новую SoC в рамках мероприятия Snapdragon Technology Summit, которое запланировано на середину осени. Среди первых аппаратов на базе Gen 3 практически наверняка будут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro – об этом сообщили известные и заслуживающие доверия инсайдеры. Выйдут смартфоны китайского бренда, предположительно, уже в ноябре. В дальнейшем же стоит ожидать выпуска флагманских моделей на основе чипа и другими компаниями.