Новое поручение президента касается сервисов такси и каршеринга

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Президент России Владимир Путин в очередной раз высказался по поводу поддержки отечественных автопроизводителей – российский лидер дал поручение правительству до 1 августа текущего года рассмотреть вопрос о локализации производства автомобилей, используемых в сервисах такси и каршеринга. Вопрос будет изучен в целях стимулирования спроса на российскую продукцию.

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Фактически, как отмечают некоторые интернет-пользователи, подобная формулировка может означать, что в будущем таксопарки и каршеринг-сервисы обяжут закупать только машины отечественного производства или иметь в автопарке определенный процент таких машин. Впрочем, это лишь предположения – как именно будет реализовываться поручение президента, в настоящий момент неизвестно. Стоит отметить, что в России за последние полтора года стали производить, например, китайские авто под отечественными брендами – в первую очередь речь идет, конечно, о «Москвиче». По мнению экспертов, культура машиностроения в Поднебесной развивается стремительно, и перенимать у китайцев лучшие практики отнюдь не зазорно, но полное копирование зарубежных решений – не самый лучший вариант. Особенно с учетом таких особенностей России как большие расстояния между населенными пунктами и холодные зимы.