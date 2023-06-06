Об этом предупреждают эксперты "Лаборатории Касперского"

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Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о росте популярности в российском сегменте интернета мошеннической схемы с «работой по расшифровке аудио» (транскрибации). Злоумышленники предлагают на различных интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах прослушивать аудиофайлы и смотреть видеоролики, переводить речь в текст и зарабатывать на этом.

Для привлечения жертв мошенники сообщают, что заработок на транскрибации якобы составляет несколько тысяч рублей в сутки, а также самостоятельно размещают или заказывают фейковые отзывы о своей «работе». Используются преступниками и партнерские программы, нацеленные на то, чтобы попавшиеся в ловушку интернет-пользователи, еще не успевшие осознать, что денег им не заплатят, приглашали своих друзей и знакомых.

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Чаще всего, по словам специалистов по информационной безопасности, жертве предлагают зарегистрироваться на специальном сайте, после чего действительно отправляют на расшифровку несколько аудиофайлов. Когда пользователь переводит речь в текст и отправляет на проверку, работу, как правило, одобряют, и якобы зачисляют на «внутренний счет» на сайте несколько тысяч рублей, после чего просят перевести 500-2000 рублей для верификации аккаунта. Если незадачливый работник соглашается, мошенники достигают своей цели. Используют киберпреступники и многие другие похожие схемы с интернет-заработком. Суть у них чаще всего одна: на определенном этапе от жертвы требуют перевести определенную сумму денег или предоставить данные от банковской карты, либо электронного кошелька.