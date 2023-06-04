реклама
Как сообщает ресурс GSMArena, операционная система iOS 16 установлена уже на 81% совместимых iPhone несмотря на то, что релизная версия увидела свет в сентябре прошлого года. При этом если ограничить выборку до смартфонов Apple, выпущенных за последние несколько лет, то этот показатель увеличится до впечатляющих 90%. Пользователи устройств на iOS переходят на новые версии ОС значительно быстрее, чем пользователи устройств на Android – последнее, впрочем, легко объясняется наличием огромного парка девайсов и использованием многими компаниями собственной графической оболочки и различных надстроек, требующих дополнительной доработки после выхода очередной версии операционной системы. Так, если верить данным, опубликованным Google в апреле текущего года, Android 13 была установлена всего на 12% устройств.
Следующая версия операционной системы Apple, iOS 17, будет представлена завтра, 5 июня в рамках мероприятия WWDC. Среди ожидаемых нововведений – экран блокировки со смарт-дисплеем или картами, обновленный Пункт управления, интерактивные виджеты, улучшенное приложение «Здоровье» и многое другое. Бета-версию ОС можно будет опробовать в июле, полноценный же релиз ожидается в сентябре, с выходом линейки iPhone 15.