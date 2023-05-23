Это наибольший показатель за все время ведения статистики

Как сообщает издание «РБК», ссылаясь на данные Росстата, граждане РФ после выхода на пенсию в среднем продолжают работать еще 7.47 года – это максимальное значение за все время подробного ведения статистики в цифровом виде, а ведется она более 11 лет. Стоит учитывать, что в подсчет попали россияне, получающие пенсию не только по старости, но и досрочную пенсию, а также пенсию по инвалидности. Вторые и третьи обычно работают намного дольше первых – так, при многих заболеваниях, при которых дается третья группа инвалидности, больные сохраняют трудоспособность. Долго работают и люди, получившие право на досрочную трудовую или военную пенсию.

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Что касается граждан, вышедших на пенсию по старости, в среднем они работают 2.3 года – это гораздо меньше, чем, например, в 2011 году (5.8 года). При этом следует учитывать, что пенсионный возраст, несмотря на ранние обещания президента Владимира Путина, был все-таки повышен и для мужчин, и для женщин. В 2022 году он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин, и продолжит увеличиваться. Работающих пенсионеров в стране насчитывается чуть меньше 8 миллионов человек, при этом причины, мотивирующие людей продолжать трудиться, бывают самые разные – от нехватки денежных средств до нежелания уменьшать социальную активность и оставаться дома или стремления помочь детям и внукам.