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Как сообщил журналистам издания «РИА Новости» инструктор по работе с дронами с позывным «Крест», добровольцы и мобилизованные, «на гражданке» увлекавшиеся видеоиграми, показывают хорошие результаты в обучении и быстро осваивают управление беспилотниками. В первую очередь речь идет об управлении в режиме FPV (First Person View, вид от первого лица). По словам специалиста, опытным геймерам требуется на изучение основ всего один-два дня вместо стандартных двух недель, через полмесяца же они уже летают как операторы с солидным стажем.
По мнению инструктора, следует создать рекламу службы по контракту, ориентированную именно на геймеров – это помогло бы привлечь перспективные кадры для управления беспилотниками. Стоит отметить, что геймеров для работы с дронами привлекают и в других странах – например, в Великобритании. Как правило, проводящие много времени в соревновательных видеоиграх люди обладают высокой скоростью реакции, быстротой принятия решений и развитой мелкой моторикой, что позволяет им демонстрировать выдающиеся результаты при управлении беспилотниками посредством джойстика и очков виртуальной реальности или экрана.