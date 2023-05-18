Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Из геймеров получаются лучшие операторы БПЛА – инструктор из ДНР с позывным «Крест»
Любители компьютерных игр уже обладают многими нужными навыками
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

Как сообщил журналистам издания «РИА Новости» инструктор по работе с дронами с позывным «Крест», добровольцы и мобилизованные, «на гражданке» увлекавшиеся видеоиграми, показывают хорошие результаты в обучении и быстро осваивают управление беспилотниками. В первую очередь речь идет об управлении в режиме FPV (First Person View, вид от первого лица). По словам специалиста, опытным геймерам требуется на изучение основ всего один-два дня вместо стандартных двух недель, через полмесяца же они уже летают как операторы с солидным стажем.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

По мнению инструктора, следует создать рекламу службы по контракту, ориентированную именно на геймеров – это помогло бы привлечь перспективные кадры для управления беспилотниками. Стоит отметить, что геймеров для работы с дронами привлекают и в других странах – например, в Великобритании. Как правило, проводящие много времени в соревновательных видеоиграх люди обладают высокой скоростью реакции, быстротой принятия решений и развитой мелкой моторикой, что позволяет им демонстрировать выдающиеся результаты при управлении беспилотниками посредством джойстика и очков виртуальной реальности или экрана.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #сво #беспилотники #дроны #зероновости #геймеры #днр
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Как западные СМИ угодили в ловушку конфликтующих нарративов
Военный эксперт НАТО раскрыл главный признак скорой наступательной операции Украины на Донбассе
Лукашенко доходчиво объяснил, почему контрнаступления ВСУ не будет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
13
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
124
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
41
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
26
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
43
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
10
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
29
Осталось чуть-чуть: Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте и полной зачистке «Гнезда»
3
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
13
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
4
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
3
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
25
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
9
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
19
Гегемония доллара подходит к концу – БРИКС на пути создания собственной валюты с привязкой к золоту
13
Samsung Galaxy S24 будет практически неотличим от Galaxy S23
+

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
22
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
27
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
60
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
26
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
67
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
10
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
40
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1

Сейчас обсуждают

Алексей Дворский
16:28
Брал 3 винтовую rx6700xt, доволен как слон... Чуть шумновата в разгоне... Полёт нормальный...
5 лучших игровых видеокарт AMD до 60 000р – почему Radeon RX 6650 XT выгоднее GeForce RTX 3060
Severnaya
16:27
Для чего нужен дроссель групповой стабилизации? Какую цель он несет?
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
Китя.
16:27
Консоли это АМD. шаришь молодец.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Алексей Петрович
16:26
на 5 тр будет дешевле 4070, запомните этот твит
GeForce RTX 4060 Ti получит разочаровывающую производительность и слегка обойдёт GeForce RTX 3070
begemo_tik
16:26
я за укро/евро/амероСМИ не наблюдаю, нахер они мне нужны, я в этой стране живу но дичь, которую через день несет МО РФ просто выбешивает
Киев потерял пять ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
Nope
16:25
Это как мертвому припарки..
ЗРПК «Панцирь-С» был улучшен для борьбы с РСЗО НАТО
swr5
16:23
"Пишите в комментариях, какой в вашем ПК блок питания, с раздельной стабилизацией или групповой." Да, прямо сейчас я полезу потрошить системный блок чтоб специально смотреть наклейку. Не полезу.
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
Pilat2009
16:23
Я бы на кинжал кассетную боеголовку поставил,чтобы все в радиусе 200 м решетило
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
begemo_tik
16:22
Вспомним, что Пенис Душилин сказал про разрушенную Попасную "Восстанавливать не будем, нецелесообразно..." думаю и тут так будет, кому эти развалины теперь нужны(
Глава ДНР заявил, что в ближайшее время в Бахмуте/Артёмовске начнут работать гражданские службы
Владимир Дранников
16:14
...В новостях также забыли упомянуть об инфляции в 2024 году... 24-й год ещё не наступил...
В Польше удивились пропаганде на общественном телевидении об уровне жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем