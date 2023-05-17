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Как сообщают СМИ, знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в интервью CNBC назвал удаленную работу «морально несправедливой» и поощряющей неравенство. По словам бизнесмена, возможность работать удаленно не только снижает производительность, но и ставит некоторых людей в привилегированное положение по сравнению с теми, кто по-умолчанию лишен такой возможности – например, курьерами или сантехниками. По мнению Маска, айтишники должны перестать вести себя высокомерно и прекратить педалировать тему работы из дома.
Многие представители IT-отрасли уже подвергли высказывания миллиардера критике, напомнив про многочисленные исследования, согласно которым, удаленная работа при должной ее организации позволяет добиться не меньшего уровня производительности, чем офисная, при этом уровень счастья сотрудников оказывается гораздо выше. Как пишут некоторые комментаторы, пандемия COVID-19 показала, что в некоторых отраслях и сферах деятельности давно пора отказаться от «офисного рабства», нужного только менеджерам – по крайней мере, многие программисты и другие представители информационной отрасли без проблем могут работать из любой точки мира, если не страдают от чрезмерной прокрастинации.