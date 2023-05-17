Опасное растение широко распространено в области

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Как сообщают СМИ, в Подмосковье начался новый сезон борьбы с борщевиком Сосновского – опасный сорняк не только вытесняет другие виды растений, но и крайне опасен для людей – сок борщевика при попадании на кожу приводит к фотосенсибилизации, а также может вызывать серьезные ожоги и аллергические реакции. В искоренении сорняка поможет приложение «Проверки Подмосковья» – в нем уже отмечено более 11 тысяч участков, на которых растет борщевик, и выезжающие на них специалисты используют софт для отметок по проделанной работе.

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По информации журналистов, в 2023 году в Московской области планируется обработать от борщевика суммарно более 20 тысяч га, включая участки, о которых сообщают граждане при помощи портала «Добродел». Использование цифровых сервисов и мобильных приложений позволяет упростить взаимодействие жителей с государственными органами и различными организациями – например, при помощи смартфона можно оставить заявку на ремонт пандуса в подъезде или замену лампочки. Контролируется «в цифре» и состояние детских и спортивных площадок, соцучреждений, многоквартирных домов, парков и других объектов.