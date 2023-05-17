Как полагают эксперты, новые работники займутся локализацией продуктов фирмы

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Как сообщает издание «Известия», южнокорейская компания LG снова открыла в России набор сотрудников – возможно, новые работники займутся локализацией продукции фирмы. Так, LG ищет C++ разработчика, а также специалиста по Python для создания кроссплатформенного ПО. Ранее, весной прошлого года компания сообщила об остановке поставок в Россию и прекратила нанимать в стране сотрудников.

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Главред Ferra.ru Евгений Харитонов полагает, что LG вернулась к набору персонала из-за выхода новых моделей техники, интерфейс которой необходимо адаптировать и локализовать. Другие специалисты считают, что компания открыла вакансии, чтобы возобновить работу, когда санкции против России будут полностью или частично сняты. При этом товары корейской корпорации по-прежнему ввозятся в страну посредством механизмов параллельного импорта, а также при помощи «серых» поставок. Объемы таких поставок несравнимы с официальными, поэтому доля LG, например, на российском рынке телевизоров значительно снизилась. Примечательно, что принадлежащее компании предприятие в Подмосковье не было продано, не вывозили с него и производственное оборудование – возможно, руководство фирмы надеется в дальнейшем возобновить работу фабрики.