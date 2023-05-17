А также отклонила размещение почти 1 700 000 приложений

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Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, корпорация Apple выпустила пресс-релиз, в котором сообщается о блокировке в 2022 году мошеннических транзакций в App Store на сумму более 2 миллиардов долларов США. Также компания из Купертино отклонила публикацию в своем магазине примерно 1.7 миллиона приложений из-за несоответствия их требованиям по безопасности или защите данных. Как подчеркнули в Apple, успешная блокировка таких транзакций стала возможна благодаря продвинутым мерам защиты – например, StoreKit и Apple Pay успешно отсекали платежи с краденых банковских карт, также нередко отклонялись и подозрительные повторные транзакции с одного и того же аккаунта.

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Если говорить о причинах отклонения заявок на публикацию приложений, то в 400 тысячах случаях речь шла о нарушениях конфиденциальности, а в 153 тысячах – о спаме, фишинге или недостоверных данных. Также блокировке подверглись 428 тысяч аккаунтов разработчиков и 282 миллиона аккаунтов клиентов – в основном связанных с мошенничеством или экстремизмом. Примечательно, что помимо этого, еще почти 200 миллионов учетных записей были забанены на этапе создания. Компания раскрыла эти показатели в ожидании мероприятия WWDC – на нем, предположительно, будет анонсирована операционная система iOS 17.