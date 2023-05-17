Сертифицировать модель планируют уже в 2023 году

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Как сообщает Avia.ru, созданный Уральским заводом гражданской авиации (АО «УЗГА») легкомоторный самолет ЛМС-901 «Байкал» (на заглавном изображении) протестировали в особых режимах полета, включая критические и закритические углы атаки – в этом специалистам помогли специальные аэродинамические трубы. Была проведена и полная проверка органов управления. С учетом того, что сертификация летательного аппарата запланирована уже на следующий год, в ходе испытаний необходимо подтвердить предельный угол атаки, а также удостовериться в надежности и безопасности самолета. Позволят тесты и утвердить методические рекомендации для пилотов, благодаря которым те смогут более точно прогнозировать поведение аппарата в нестандартных ситуациях.

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Масса пустого ЛМС-901 составляет около 2040 кг, максимальная взлетная масса – 4800 кг. Самолет может быть использован для региональных перевозок – дальность его полета достигает 3000 км. Как подчеркивают эксперты, разработка и производство собственных самолетов крайне важны для достижения технологического суверенитета страны, развитие же региональной авиации может дать дополнительный толчок экономике и деловому туризму.