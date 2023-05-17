Это связано со скорым выходом новых моделей Ada Lovelace

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Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti дешевеет по всему миру – особенно явно эта тенденция прослеживается в китайских магазинах, некоторые из которых оперативно уменьшили цены на 60, 80 и даже 100 долларов. Связано это отнюдь не с желанием ритейлеров порадовать покупателей, а с их опасениями по поводу того, что в скором времени выходящие новенькие графические ускорители RTX 4060 Ti и RTX 4060 поколения Ada Lovelace будут более интересны покупателям.

Примечательно, что дешевеет RTX 3060 Ti и в российских торговых сетях – так, в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей стране, можно приобрести модель RTX 3060 Ti Palit Dual OC 8Gb LHR всего за 35 тысяч рублей. Для разрешения FullHD это практически ультимативный вариант, позволяющий ставить максимальные настройки графики в любых играх и наслаждаться при этом комфортным FPS. Доступна и трассировка лучей, хотя иногда для ее полноценного использования оптимально включать функцию DLSS 2.

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Если ваш бюджет ограничен 30-32 тысячами рублей, а рейтрейсинг вас не интересует от слова «совсем», то хорошим вариантом будет графический ускоритель AMD Radeon RX 6650 XT – он также позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, но без трассировки лучей. Для разрешения же QuadHD нацеливайтесь как минимум на RTX 3070 – взять ее можно примерно за 45 тысяч. Новенькая RTX 4070 стоит на момент написания данной новости около 65 тысяч, и, возможно, в будущем немного подешевеет, хотя это сильно зависит от динамики курса национальной валюты – увы, за один доллар снова дают больше 80 рублей.