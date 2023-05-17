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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Число объявлений на площадке «Авито» превысило 150 000 000 – это больше, чем население России
По итогам апреля 2023 года зафиксировано более 150 миллионов активных объявлений
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Команда хорошо знакомой большинству российских интернет-пользователей крупной онлайн-площадки объявлений «Авито» рассказала о знаковом достижении и рекорде – в апреле текущего года число активных объявлений достигло 150 миллионов штук. Это больше, чем население России, и, как считают представители сервиса, в дальнейшем будут взяты новые высоты. Так, в мае 2022 года активных объявлений насчитывалось «всего» 100 миллионов. Сейчас же число ежедневно размещаемых объявлений нередко превышает 2 миллиона в день. При этом не стоит забывать о том, что часть из них являются спамом или нарушают правила сервиса – они удаляются модераторами, и не идут в общий счет активных.

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Как считает управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито» Иван Гуз, 150 миллионов – это красивое число, но оно не слишком удивляет – учетная запись на площадке есть у большинства россиян. Также за популярностью сервиса стоит ежедневная работа большой команды. Отметил специалист и вклад малого и среднего бизнеса – все больше объявлений на «Авито» размещают различные компании и индивидуальные предприниматели, при этом сама площадка также предоставляет им все больше возможностей – речь идет о «безопасной сделке», о поиске сотрудников и о других функциях, нацеленных на бизнес-сегмент.

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