А также с крайне быстрой зарядкой - с 5% до 80% за 15 минут

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Как сообщает Carscoops, компания Porsche планирует в среднесрочной перспективе начать выпуск электрокаров с запасом хода более 1300 км. По мнению специалистов немецкого бренда, одним из способов повышения емкости аккумуляторных батарей и увеличения запаса хода электромобилей является использование особых кремниевых анодов. В теории они позволят также обеспечить сверхбыструю зарядку – с 5% до 80% всего за 15 минут. Ключевым же недостатком кремниевых анодов является сниженный срок службы батарей, в которых они используются. Впрочем, Porsche уже работает над решением этой проблемы. Вкладывает существенные средства компания и в разработку технологий, связанных с твердотельными аккумуляторами.

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Как считают многие авторитетные эксперты, например, доктор Фалько Шаппахер из Исследовательского центра MEET Battery Research Center в Университете Мюнстера, в будущем электромобили смогут проезжать без необходимости пополнения запаса энергии как минимум на 30-50% больше, чем сейчас, что позволит им превзойти запас хода многих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Также в настоящий момент в нескольких странах активно тестируются участки дорог, позволяющие осуществлять беспроводную подзарядку батарей электрокаров на ходу.