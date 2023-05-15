Информация пока неофициальная, поэтому доверять ей на 100% не следует

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz со ссылкой на утечку, опубликованную инсайдерским каналом «Moore’s Law is Dead», у процессоров AMD Ryzen 8000 Zen 5 будет от 6 до 16 ядер с кодовым названием микроархитектуры Nirvana. Такиа образом, флагманский CPU Ryzen 9 8950X будет 16-ядерным. Впрочем, доверять предварительным, неофициальным данным на 100% не следует – до релиза новых процессоров все еще может поменяться.

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На скриншоте дорожной карты AMD упоминаются также CPU Granite Ridge – пока непонятно, потребительские это решения, или, возможно, серверные, а может, относящиеся к HEDT-сегменту. Также имеются сведения об уровне TDP разных процессоров от 65 Вт до 170 Вт. Информации о Ryzen 8000 с дополнительным 3D-кэшем пока нет, но если верить слухам, такие CPU будут выпущены. Что же касается сроков релиза – вероятно, они будут зависеть от доступности 3-нм и 4-нм техпроцессов, но вероятность выхода Ryzen 8000 раньше 2024 года стремится к нулю. При этом стоит отметить, что передовые технологии тайваньского полупроводникового гиганта TSMC в теории позволят одновременно нарастить производительность и снизить энергопотребление чипов.