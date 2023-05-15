Многие эксперты считают, что шансы кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу резко выросли

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Как сообщают СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог набрать в первом туре выборов требуемые для продления своих полномочий 50% голосов – для этого ему не хватило меньше одного процента. Его главный оппонент, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, выступающий в качестве объединенного кандидата от оппозиции, набрал более 45%, вплотную приблизившись к лидеру. Сам Эрдоган выражал перед своими сторонниками уверенность в том, что он сможет победить в первом туре, но допускал и возможность второго, подчеркивая, что главное в данном случае – воля турецкого народа. Кылычдароглу же был убежден, что действующему президенту не удастся одержать уверенную победу, поэтому состоится второй тур. При этом официально окончательные результаты первого тура будут объявлены только 19 мая.

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Как считают многие политологи и эксперты, шансы соперника Эрдогана резко выросли – как правило, когда действующий президент, губернатор или иной политик, занимающий выборную должность, не побеждает в первом туре, за его главного конкурента начинают голосовать многие избиратели других, менее популярных кандидатов, а также некоторые граждане, проголосовавшие за него в первом туре. Эти избиратели рассуждают примерно так: «я поддержал действующего президента, но раз ему не удалось победить в первом туре, возможно, пришло время перемен».