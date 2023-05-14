Компания уже официально уведомила об этом потребителей

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Как сообщают тематические СМИ и онлайн-ресурсы, компания Tesla, ассоциирующаяся у многих потребителей со своим гендиректором, амбициозным американским предпринимателем и мультимиллиардером Илоном Маскои, официально уведомила клиентов о прекращении выпуска праворульных модификаций электромобилей Model S и Model X – теперь для получения такого авто с правым рулем придется обращать внимание на бывшие в употреблении экземпляры.

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Праворульные Model S выпускались Tesla на протяжении примерно десяти лет, решение же о прекращении производства было принято из-за повышенных затрат на выпуск таких автомобилей, низкого спроса на них и вопросов, связанных с контролем качества. При этом стоит отметить, что праворульные Model 3 и Model Y продолжат выпускаться. Как рассказал СМИ клиент Tesla из Новой Зеландии, он заказал Model X с правым рулем более 30 месяцев назад, а сейчас компания уведомила его об отмене заказа, но предложила скидку в размере 2000 американских долларов на другие электрокары с правым рулем, если покупка будет совершена до октября текущего года. Аналогичные скидки предлагаются и клиентам из Великобритании, чьи заказы были отменены.