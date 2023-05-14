Они предназначены для ноутбуков, а также некоторых моноблоков и компактных ПК

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Как сообщают популярные тематические ресурсы, такие, как Tom's Hardware, в продаже наконец-то начали появляться первые небинарные модули DDR5 объемом 48 ГБ форм-фактора SO-DIMM, предназначенного для ноутбуков, некоторых моноблоков и компактных ПК. Так, на eBay уже доступен набор из двух 48-гигабайтных планок DDR5-4800 – его стоимость составляет 325 американских долларов. Покупатели же, желающие приобрести более высокочастотную ОЗУ, могут обратить внимание на комплекты DDR5-5200 и DDR5-5600 – они предлагаются за 340 и 350 долларов соответственно, то есть разница в стоимости совсем небольшая.

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Стоит подчеркнуть, что модули объемом 24 ГБ и 48 ГБ поддерживают далеко не все ноутбуки и другие устройства – при этом даже если в теории поддержка и возможна, в большинстве случаев для ее активации придется обновить BIOS. При этом беспроблемно работать в настоящий момент небинарные модули могут лишь с процессорами Intel – выход новой версии AGESA, в которой функция будет реализована для процессоров AMD, ожидается в конце мая. Предыдущая версия протокола изобиловала багами, из-за которых планки на 24 ГБ и 48 ГБ могли нормально функционировать только на низкой частоте и со сниженной пропускной способностью.