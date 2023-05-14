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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В продаже начали появляться первые 48 ГБ модули DDR5 форм-фактора SO-DIMM
Они предназначены для ноутбуков, а также некоторых моноблоков и компактных ПК
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Как сообщают популярные тематические ресурсы, такие, как  Tom's Hardware, в продаже наконец-то начали появляться первые небинарные модули DDR5 объемом 48 ГБ форм-фактора SO-DIMM, предназначенного для ноутбуков, некоторых моноблоков и компактных ПК. Так, на eBay уже доступен набор из двух 48-гигабайтных планок DDR5-4800 – его стоимость составляет 325 американских долларов. Покупатели же, желающие приобрести более высокочастотную ОЗУ, могут обратить внимание на комплекты DDR5-5200 и DDR5-5600 – они предлагаются за 340 и 350 долларов соответственно, то есть разница в стоимости совсем небольшая.

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Стоит подчеркнуть, что модули объемом 24 ГБ и 48 ГБ поддерживают далеко не все ноутбуки и другие устройства – при этом даже если в теории поддержка и возможна, в большинстве случаев для ее активации придется обновить BIOS. При этом беспроблемно работать в настоящий момент небинарные модули могут лишь с процессорами Intel – выход новой версии AGESA, в которой функция будет реализована для процессоров AMD, ожидается в конце мая. Предыдущая версия протокола изобиловала багами, из-за которых планки на 24 ГБ и 48 ГБ могли нормально функционировать только на низкой частоте и со сниженной пропускной способностью.

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#ddr5 #оперативная память #озу #so-dimm
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Johan_888
05:25
Автор, ты хоть сам смотрел видосы этого канала на который ссылаешься? Месяц назад у них был видос 16х32х64 где прямо с первой игры было показано что 16 это мало. А ещё всё очень сильно зависит от коли...
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Валера Злой
05:25
Все правильно, я не понимаю почему целый генесрал сидит в Кремле, когда война идет.
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fuck_hohol
05:18
да можно и игры не закрывать, а то долго ждать загрузок, ролики всякие пропускать, зачем, когда есть видюхи с 24гб памяти и можно 64гб оперативки поставить ради такого удобства)
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
fuck_hohol
05:14
что тут доказывать-то, это ж объективная реальность, что никакой пользы для 99% пользователей 32+гб памяти сегодня не принесут) сегодня это нужно только для специфических ресурсоёмких задач, что никак...
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
Опричник
05:14
Уже показали на фото, что этот, якобы "Кинжал", сбитый УкрПВО - авиационная бетонобойная бомба БЕТАБ-500:
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cupgrn
05:14
Пусть думают что кинжал сбили , лол. Тут патриот не помог , слабонервным не смотреть https://t.me/warhistoryalconafter/100966?comment=12300053
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Павел Папанин
05:06
Все равно с 3080 ти он не даст стабильных 75 (вертикалка) на 2к + ультрапресет + лучи (сонце /отражения/ локальные) Без овердрайв
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fuck_hohol
04:48
естественно, я ж сказал в 1% от общего количества ситуаций 32гб и более могут быть нужны) в 4к разрешение и связанные с ним разработки вообще без флагманских железок лезть смысла нет, но это на сегодн...
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
fuck_hohol
04:45
о том и речь, что твой мирок это яркий пример той самой части размером в 1% от всех остальных ситуаций, в которых даже 32 гб памяти не нужны)
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
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