Из-за неверной конфигурации сервера - в настоящий момент идет внутреннее расследование

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, японский автопроизводитель Toyota допустил серьезную ошибку в работе с чувствительными данными своих клиентов – информация, содержащаяся на одном из облачных серверов компании Toyota Connected Corporation в течение десяти лет была доступна всем желающим без каких-либо ограничений и какой-либо идентификации и аутентификации.

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Среди «утекших» данных – не только не представляющие для злоумышленников особого интереса технические данные, но и сведения о местонахождении автомобилей в определенные моменты времени. Как удалось выяснить журналистам, в числе пострадавших – более 2.1 миллиона клиентов компании. Представители Toyota уже принесли официальные извинения и сообщили о проведении внутреннего расследования, тем не менее, на этом, судя по всему, история не закончится – как считают юристы, вероятность подачи покупателями автомобилей судебных исков к компании крайне высока. Что же касается доступа к проблемному облачному серверу – он был закрыт лишь в середине апреля текущего года. Пример Toyota в очередной раз демонстрирует, как безответственно крупный бизнес может относиться к чувствительным данным своих клиентов.