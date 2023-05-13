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Как сообщает The Verge, компания WiZ, базирующаяся в Гонконге, презентовала умные лампочки и камеру видеонаблюдения с возможностью обнаружения движения – работая в связке, устройства способны устроить квартирным ворам настоящее световое шоу, заставив их чувствовать себя некомфортно и мотивируя быстрее покинуть помещение. Примечательно, что лампы также могут работать в качестве детекторов проникновения, обнаруживая движущиеся объекты посредством радиосигналов.
Комплект WiZ Home Monitoring Starter, состоящий из камеры и трех ламп WiZ A19 будет предлагаться примерно за 160 долларов США, а приобрести его можно будет с середины июня. При этом докупить дополнительные лампы получится и отдельно. К сожалению, для полноценной работы покупателю придется приобрести платную подписку на сервис компании, зато после этого откроется доступ ко множеству функций, включая зональную подсветку, случайное вспыхивание ламп через определенные промежутки времени или мигание при проникновении в квартиру. Что же касается камеры – она записывает 120-градусное FullHD видео на карту памяти MicroSD и в облако. Дополняет систему безопасности аудиодетектор, реагирующий на громкие звуки вроде тех, что вызывает падение тяжелых предметов.