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Согласно данным популярного китайского ресурса ITHome и форума Board Channels Forums, компания NVIDIA планирует в ближайшее время объявить своим партнерам об остановке производства чипов для графических ускорителей RTX 3060 Ti. Как считают многие эксперты, это связано со скорым выпуском видеокарт нового поколения Ada Lovelace – RTX 4060 Ti, и, вероятно, RTX 4060, которые будут производительнее, чем устаревающая модель Ampere. При этом ожидать мгновенного исчезновения из продажи RTX 3060 Ti не следует – у части партнеров «зеленых» еще остаются неизрасходованные чипы, а оставшиеся товарные запасы видеокарт и вовсе могут распродаваться ритейлерами до 12-15 месяцев.
Ранее различные утечки с форума Board Channels Forums неоднократно подтверждались – на этом ресурсе общается большое количество сотрудников вендоров, сотрудничающих с NVIDIA, а также работников самой NVIDIA, поэтому площадка ценится инсайдерами как источник полезной и часто достоверной информации. Вероятно, в этом году компания свернет производство чипов еще для нескольких графических ускорителей, но ближе к четвертому кварталу – пока это лишь слухи.