Этим займется зеленоградское предприятие "Микрон"

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Как сообщает издание «Коммерсант», в России в течение 1-2 лет появятся собственные чипы для SIM-карт, и, соответственно, «симки». Выпускать чипы будет предприятие «Микрон» – по информации журналистов, производство стартует в следующем году. При этом, как подчеркивают эксперты, операторам, если учитывать не только «большую четверку», ежегодно требуется до 100 миллионов SIM-карт, «Микрон» же первое время «осилит» максимум 20 миллионов в год, хотя в дальнейшем объемы производства могут быть увеличены.

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Произведенные в РФ чипы позволят использовать российскую криптографию, что предотвратит риски сбоев связи из-за санкций и уменьшит зависимость от зарубежных партнеров. Представители «Микрона» подтвердили журналистам, что техническая возможность для производства соответствующих чипов на предприятии есть – над прототипами уже идет работа, а выпускаться решения будут по 180 нм и 90 нм технологическим нормам. Российские же операторы связи и телекоммуникационные компании в настоящий момент относятся к идее с некоторым скепсисом, подчеркивая необходимость тщательного тестирования любых новых, непроверенных продуктов.