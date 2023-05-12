Без дополнительного охлаждения они склонны к перегреву

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Как сообщают издания Phoronix и TechPowerUp, PCI-Express 5.0 твердотельный накопитель Corsair MP700 не способен адекватно функционировать под высокой нагрузкой, если использовать его без радиатора или вентилятора – устройство в таких условиях быстро перегревается, соответственно, скорости чтения и записи значительно снижаются, также девайс может и вовсе отключаться. По данным журналистов и техноблогеров, похожая ситуация наблюдается и практически со всеми другими первыми SSD, поддерживающими пятую версию интерфейса PCI-Express – им нужен как минимум радиатор, в идеале же – и обдув при помощи вентилятора.

Проблему уже признали в компании Phison, выпустившей контроллер PS5026-E26 с довольно высоким показателем энергопотребления и тепловыделения. При этом специалисты фирмы отметили, что накопители в любом случае предназначены для использования с теми или иными системами охлаждения (СО), например, с радиаторами, и если SSD предлагается без радиатора, то это означает, что пользователю предлагается выбрать и установить СО самостоятельно или использовать ту, что имеется на его материнской плате.

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По мнению экспертов, многие PCI-Express 5.0 SSD будут комплектоваться не только радиатором, но и миниатюрным вентилятором, при этом значительную часть продвинутых пользователей такая ситуация не устраивает, поскольку дополнительный кулер может со временем стать источником неприятного шума. Кстати, те же Corsair MP700 способны выдавать до 10 Вт тепла, что не позволяет использовать их хотя бы без радиатора. В ранних тестах накопитель и вовсе всегда проверялся с достаточно габаритной СО, но впоследствии производитель решил от нее отказаться. В ближайшем будущем Phison выпустит для своих контроллеров обновленную прошивку, которая будет раньше активировать троттлинг при перегреве, что позволит SSD хотя бы не «отваливаться» из системы до следующей перезагрузки ПК, а лишь временно снижать свои скоростные показатели. Будущим же покупателям PCI-Express 5.0 накопителей можно порекомендовать продумать вопрос охлаждения заранее.