Он способен самостоятельно регулировать высоту в соответствии с определенным расписанием.

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Компания Thermaltake презентовала умный игровой стол Toughdesk 350 Smart Gaming Desk – модель отличается от большинства конкурирующих решений тем, что способна самостоятельно изменять высоту столешницы в соответствии с определенным расписанием и обладает RGB-подсветкой. Также управлять столом можно при помощи специализированного программного обеспечения – как с компьютера или ноутбука, так и со смартфона.

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Как сообщает производитель, стол оснащен двумя электродвигателями и сенсорами, не допускающими столкновения столешницы с какими-либо препятствиями. Выбирать высоту можно в диапазоне от 70 до 110 см с шагом в 10 см, причем доступна как ручная настройка, так и автоматическая. Если верить Thermaltake, то стол способен выдержать до 150 кг, можно отметить и удобную систему прокладки кабелей. Впрочем, вряд ли новинка заинтересует большое количество потенциальных покупателей – как это часто бывает с подобными уникальными продуктами, стоимость в данном случае нельзя назвать скромной. Toughdesk 350 Smart Gaming Desk предлагается за 1100 долларов США – за такие деньги можно собрать приличную игровую конфигурацию ПК.