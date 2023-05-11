Правоохранителям поступает множество сигналов о дронах, и многие из них - ложные

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«Лучше перебдеть, чем недобдеть» – когда дело касается безопасности, этот принцип весьма актуален, поскольку дело касается жизни и здоровья людей. Возможно, именно ему следовала одна из жительниц Санкт-Петербурга, обратившаяся в полицию и сообщившая, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон, несмотря на запрет запуска в городе беспилотных летательных аппаратов. На самом деле оказалось, что за БПЛА женщина приняла парящую на высоте чайку.

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Как сообщают СМИ, правоохранителям во многих крупных городах поступает большое количество сообщений о беспилотниках, причем некоторые из них ложные, иногда – заведомо ложные. Порой злоумышленники (часто находящиеся за пределами России) специально идут на преступление, обманывая полицейских и занимая их время, но часто в правоохранительные органы звонят и добропорядочные граждане, принимающие за дроны птиц, воздушные шары или оптические иллюзии. Впрочем, среди большого количества звонков порой поступает и ценная информация, поэтому людям, заметившим подозрительный летающий объект, следует постараться рассмотреть его получше и запомнить, в каком направлении он двигался, а лучше – заснять на смартфон, после чего сообщить о нем в полицию. Неделю назад депутат Госдумы, генерал Андрей Картаполов, предложил создать горячую линию для сообщений граждан о дронах – возможно, в ближайшее время идея парламентария будет реализована.