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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Продажи бытовой техники и электроники в России в 2022 году упали на 15%
Такие данные приводит аналитическая компания Infoline
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Как сообщают эксперты аналитической компании Infoline, продажи бытовой техники и электроники в 2022 году оказались на 15.4% ниже, чем в 2021 – общий их объем составил 2.2 триллиона рублей. Причины очевидны – санкции, тревожный новостной фон и уход с рынка значительной части европейских, южнокорейских, американских и японских производителей. Их места постепенно занимают российские, турецкие и китайские компании, но на это требуется время. 

Среди западных, южнокорейских и японских крупных компаний, приостановивших свою деятельность на российском рынке или полностью с него ушедших, можно отметить Samsung, LG, Apple, ASUS, Hewlett-Packard, Panasonic и Sony. Значительная часть их продукции все равно доступна в России благодаря механизмам параллельного импорта, а также серым поставкам, действует и увеличенный до 1000 евро беспошлинный порог ввоза, но полностью компенсировать отсутствие официальных каналов это не может.

По информации Infoline, в 2021 году в категории телевизоров доминировали две компании – Samsung и LG. Суммарно они занимали 62% российского рынка, в 2022 же году этот показатель снизился втрое. Зато примерно во столько же раз выросли показатели китайских брендов, таких, как Haier, Hisense, Xiaomi и TCL. У значительной части покупателей, впрочем, они пока не вызывают особенного доверия, в отличие, например, от китайских смартфонов.

Согласно статистике «М.видео-Эльдорадо», продажи мобильных устройств из Поднебесной в 2022 году выросли более, чем на 40%, а их суммарная доля на рынке составила свыше 70%. Средний чек уменьшился на 23% и составил 22 тысячи рублей – граждани стали реже покупать устройства субфлагманского и флагманского ценовых сегментов. Что же касается брендов – лидирующие позиции занимают Xiaomi, Realme и Tecno. Кстати, многие крупные торговые сети развивают собственные бренды – с переменным успехом.

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Похожая обстановка и на рынке крупной бытовой техники – китайские производители холодильников и стиральных машин стремятся как можно быстрее завоевать доверие потребителей и занять внезапно освободившиеся ниши. Также популярностью пользуются торговые марки из России и Беларуси – например, холодильники «Атлант». Лидерами же рынка бытовой техники и электроники среди ритейлеров (если не считать маркетплейсы) являются DNS и «М.видео-Эльдорадо».

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#россия #электроника #санкции #экономика #техника #статистика #бытовая техника
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