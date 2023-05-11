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Хорошо знакомая российским компьютерщикам и геймерам компания ASRock презентовала весьма нетипичную материнскую плату под названием N100DC-ITX. У нее три особенности – во-первых, сам форм-фактор, во-вторых, наличие распаянного CPU с незатейливым наименованием Intel Processor N100, и, наконец, в-третьих, возможность подключения 19-вольтового блока питания через специальный порт на панели ввода-вывода.
Встроенный в плату процессор относится к линейке Alder Lake-N и обладает четырьмя малыми E-ядрами – больших P-ядер у него нет. Конечно, ждать от такого решения высокой производительности в ресурсоемких задачах не следует, зато его несомненным преимуществом является крайне низкое тепловыделение – для отвода тепла хватит пассивного охлаждения. Увидеть реализацию СО вы можете на заглавной фотографии – производитель установил алюминиевый радиатор. Примечательно, что у платы имеется лишь один разъем для установки модуля оперативной памяти, один порт M.2 PCI-Express для твердотельного накопителя и пара SATA III для 2.5-дюймовых SSD или жестких дисков. В остальном набор разъемов у рассматриваемой МП весьма приличный – есть даже COM-порт.