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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Google презентовала Pixel Fold — производительный и весьма тонкий складной смартфон за $1799
Характеристики устройства наконец-то опубликованы официально
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Компания Google наконец-то официально презентовала свой флагманский складной смартфон под названием Pixel Fold и раскрыла его характеристики. Впервые модель была показана еще неделю назад, но ее спецификации на тот момент оставались загадкой. Аппарат может похвастаться 5.8-дюймовым внешним дисплеем и 7.6-дюймовым основным, который, к тому же, может складываться внутрь. Оба экрана – OLED и поддерживают частоту обновления 120 Гц, разрешение же составляет 2092x1080 и 2208x1840 пикселей.

Pixel Fold базируется на восьмиядерном процессоре Google Tensor G2 и обладает 12 ГБ оперативной памяти, емкость же встроенного накопителя составляет 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от модификации. Помимо этого, производитель рапортует о высочайшей надежности шарнира, который, если верить обещаниям Google, может выдержать до 200 тысяч складываний. Складка в месте изгиба почти незаметна, к тому же, смартфон получился очень тонким – 6/12.1 мм в зависимости от того, в каком он состоянии.

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Емкость аккумуляторной батареи девайса составляет 4800 мА*ч, а максимально поддерживаемая мощность зарядки – 30 Вт, что по современным стандартам для флагмана – совсем немного. Зато поддерживается зарядка «по воздуху». Защита от воды у смартфона есть, причем по высшему стандарту, с возможностью погружения, а вот серьезной защиты от пыли нет. Камер же у Pixel Fold целых пять – две 8,3-Мп селфи-камеры (по одной на дисплей) и три датчика сзади: 48-Мп с OIS, 10,8-Мп широкоугольник и 10,8-Мп телевик с возможностью увеличения изображения в 5 раз. Смартфон доступен для предзаказа в нескольких странах по цене 1800 долларов США.

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#смартфоны #google #анонс #pixel #pixel fold
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