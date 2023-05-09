При этом неизвестно, идет ли речь о транспортных средствах "на ходу" или о всех зарегистрированных

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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо», в России насчитывается более 1.1 миллиона автомобилей старше 35 лет – при этом исследователи не уточняют, идет речь лишь о транспортных средствах «на ходу» или о всех зарегистрированных машинах. Это около 2.5% от общего числа автомобилей в стране, причем первое место среди старых авто, что неудивительно, занимают модели Lada (АвтоВАЗ) с примерно 650 тысячами экземпляров. На втором месте – машины японской компании Toyota, которых более 150 тысяч штук, а на третьем – «Москвичи» (почти 45 тысяч штук).

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Если говорить о конкретных моделях, то, по данным экспертов, лидерами являются ВАЗ-2106 (15,6%), ВАЗ-2101 (15,5%) и «Нива» (7,9%). Больше всего старых машин зарегистрировано в Приморском крае. При этом стоит уточнить, что в данном случае специалисты «Автостат Инфо» учитывали только легковые автомобили, но не грузовики, автобусы и различный коммерческий транспорт. Новость вызвала бурные комментарии в соцсетях – одни пользователи полагают, что речь идет о всех зарегистрированных автомобилях, значительная часть которых может много лет стоять в гаражах, другие же возражают, напоминая об энтузиастах, интересующихся старыми машинами, а также о жителях сел и деревень и о масштабах импорта праворульных авто.