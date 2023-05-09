По его мнению, это способствует развитию финансовой грамотности

реклама

Криптовалюты как явление и отрасль являются предметом многочисленных споров – некоторые люди считают их перспективным финансовым инструментом, во многих случаях превосходящим деньги, некоторые же – спекулятивным активом, не сильно отличающися по надежности от различных «акций» финансовых пирамид. Тем не менее, криптовалютная отрасль, пережив непростой период, продолжает развиваться, хотя и не так стремительно, как 2-3 года назад.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как считает руководитель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, криптовалюта стала важной частью современной жизни, и о ней стоит рассказывать даже детям, причем с достаточно раннего возраста. По мнению топ-менеджера, следующие поколения будут активно использовать криптовалюты, а еще их изучение способствует развитию финансовой грамотности. Как считает Чжао, взрослые не должны наставлять детей просто учиться, а потом работать и получать зарплату – их стоит мотивировать на креативные и предпринимательские действия, при этом предупреждая о рисках и давая «набить шишки» под присмотром родителей. Будущее, по мнению специалиста, связано с инвестициями, предпринимательством, торговлей и конкуренцией, поэтому современный человек, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, должен быть разносторонне развит и финансово грамотен.