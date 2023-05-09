реклама
Как сообщают аналитики Canalys, глобальные поставки планшетных ПК в первом квартале текущего года снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, продемонстрировав более низкие результаты, чем до пандемии. По мнению экспертов, спрос будет колебаться на том уровне, что до пандемии, медленно снижаясь – планшеты постепенно вытесняются смартфонами с большими экранами, а также небольшими ноутбуками. Возможным выходом для производителей будет активизация усилий в направлении образовательных и коммерческих сегментов – там можно отгружать планшеты крупным заказчикам в больших количествах.
Возможно, будущее лэптопов – в первую очередь именно в корпоративной и образовательной среде. Они используются и как устройства для развлечений и потребления контента, но если смартфон уже воспринимается как практически обязательный атрибут современного человека, то планшетный ПК – отнюдь нет. Зато очевидна польза планшетов для образования – зачем школьникам носить тяжелый ранец с большим количеством учебников, если все их может заменить одно специализированное устройство? Это хорошо понимают, например, во многих азиатских странах, где бумажные учебники все чаще заменяются электронными.