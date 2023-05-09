Они обладают двумя разъемами 12VHPWR каждый

реклама

Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания Be Quiet презентовала два новых флагманских блока питания – Dark Power Pro 13 мощностью 1300 и 1600 Вт. Решения соответствуют стандартам ATX 3.0 и PCI-Express 5.0, оснащены огромным количеством разъемов и предлагают богатейшую комплектацию. Также стоит отметить сертификацию по стандарту 80 PLUS Titanium, означающую высочайший КПД, и использование тихих, но эффективных вентиляторов.

Как и другие БП Be Quiet топ-сегмента, Dark Power Pro 13 выполнены на основе высококачественных компонентов и обладают полностью цифровой схемой управления питанием. Имеется у устройств и возможность «разгона» – в режиме оверклокинга все шесть линий 12V объединяются в одну сверхмощную. Впрочем, на практике это не требуется даже при использовании такого графического ускорителя, как NVIDIA GeForce RTX 4090.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Оба блока питания получили по два разъема 12VHPWR, по каждому из которых можно передавать до 600 Вт, а также 6 стандартных разъемов 6+2 pin. Помимо этого, стоит отметить обилие прочих видов разъемов и огромное количество кабелей и стяжек. Недостатков у новинок практически нет – к таковым можно отнести разве что внушительные габариты, из-за которых рассматриваемые БП поместятся далеко не в каждый корпус, а также высокие цены. Младшая модель будет предлагаться за $419,90 или €409,90, а старшая – за $459,90 или €449,90.