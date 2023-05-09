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Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания Be Quiet презентовала два новых флагманских блока питания – Dark Power Pro 13 мощностью 1300 и 1600 Вт. Решения соответствуют стандартам ATX 3.0 и PCI-Express 5.0, оснащены огромным количеством разъемов и предлагают богатейшую комплектацию. Также стоит отметить сертификацию по стандарту 80 PLUS Titanium, означающую высочайший КПД, и использование тихих, но эффективных вентиляторов.
Как и другие БП Be Quiet топ-сегмента, Dark Power Pro 13 выполнены на основе высококачественных компонентов и обладают полностью цифровой схемой управления питанием. Имеется у устройств и возможность «разгона» – в режиме оверклокинга все шесть линий 12V объединяются в одну сверхмощную. Впрочем, на практике это не требуется даже при использовании такого графического ускорителя, как NVIDIA GeForce RTX 4090.
Оба блока питания получили по два разъема 12VHPWR, по каждому из которых можно передавать до 600 Вт, а также 6 стандартных разъемов 6+2 pin. Помимо этого, стоит отметить обилие прочих видов разъемов и огромное количество кабелей и стяжек. Недостатков у новинок практически нет – к таковым можно отнести разве что внушительные габариты, из-за которых рассматриваемые БП поместятся далеко не в каждый корпус, а также высокие цены. Младшая модель будет предлагаться за $419,90 или €409,90, а старшая – за $459,90 или €449,90.