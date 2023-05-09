Модель оснащена неплохой камерой

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Китайская компания Blackview официально анонсировала выход защищенного смартфона BV9300, оснащенного лазерным дальномером и емким аккумулятором на 15080 мА*ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Среди дополнительных особенностей модели можно отметить яркий (для смартфона) фонарик на 100 люмен, а также качественный 6.7-дюймовый FullHD+ 120-герцевый дисплей. Присутствует, разумеется, и защита от пыли и влаги в соответствии со стандартами IP68/69K и MIL-STD-810H.

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«Сердцем» аппарата является восьмиядерная SoC MediaTek Helio G99, что же касается памяти – ее хватит с лихвой; помимо 12 ГБ физической, у устройства есть еще 9 ГБ виртуальной, выделяемой на накопителе, объем которого, кстати, составляет 256 ГБ. Поддерживается установка карт памяти. Камеры у устройства тоже весьма неплохие – 50-мегапиксельная основная Samsung JN1 (в паре с широкоугольной) и 32-мегапиксельная фронтальная Samsung GD1. Как рапортует производитель, в режиме ожидания смартфон может проработать до двух месяцев, что же касается стоимости новинки – она будет сравнительно невысока, менее 200 долларов, по крайней мере, первое время.