Поклонники продукции австрийской фирмы ждут новый флагманский башенный кулер уже много лет

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Австрийская компания Noctua, любимая многими компьютерщиками и геймерами за превосходные процессорные системы охлаждения и вентиляторы, обновила свои производственные планы. Новости, к сожалению, в основном плохие – релиз давно ожидаемого сообществом преемника суперкулера Noctua NH-D15 снова отложен, на этот раз до следующего года. Что же касается корпусных вентиляторов в белом цветовом исполнении – они и вовсе исчезли из дорожной карты, что достаточно странно, поскольку многим пользователям не нравятся фирменные цвета Noctua, и они предпочли бы приобретать продукцию компании, выполненную в черном или белом цвете. И если черный цвет для большинства товаров доступен, то белый – нет.

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Во второй половине года Noctua планирует выпустить новые воздушные кулеры для процессоров AMD Ryzen Threadripper – скорее всего, речь идет о новой платформе TR7, ориентированной на производительные рабочие станции. Также в четвертом квартале австрийская компания намерена представить черные (chromax.black) версии нескольких актуальных систем охлаждения – таких, как Noctua NH-D12L, NH-D9L и NH-L9x65. При этом, как считают эксперты, высока вероятность того, что в течение года компания снова поменяет свои планы.