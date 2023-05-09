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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Глава Phison полагает, что часть поставщиков флеш-памяти NAND может обанкротиться
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Исполнительный директор компании Phison Кхейн-Сенг Пуа выступил с заявлением, предупредив, что в случае продолжения снижения цен на чипы памяти NAND отдельные поставщики могут просто-напросто обанкротиться. При этом, как сообщает DigiTimes, сама Phison все еще вкладывает существенные усилия и средства в разработку и улучшение контроллеров для SSD, работающих с памятью типа NAND.

Если верить аналитикам, такие компании, как Kioxia, Micron, Samsung, SK Hynix и Western Digital уже потеряли не менее 10 миллиардов долларов США, поскольку им пришлось уменьшить цены на уже произведенные чипы памяти. По мнению Пуа, это может привести к негативным последствиям для рынка, хотя он не уточнил, какие именно фирмы, по его мнению, могут столкнуться с финансовой несостоятельностью.

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Некоторые производители памяти уже искусственно урезали объемы выпуска продукции, чтобы не отдавать ее за бесценок, тем временем потребители, напротив, довольны удешевлением флеш-памяти NAND, а соответственно, твердотельных накопителей. Многие геймеры наконец-то закупились емкими SSD субфлагманского или флагманского сегмента, такими, например, как Samsung 980 Pro.

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