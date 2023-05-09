И добиться углеродной нейтральности не к 2050, а к 2030 году

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Как пишет издание South China Morning Post, экологические активисты недовольны планами тайваньского полупроводникового гиганта TSMC добиться углеродной нейтральности и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году – они настаивают, чтобы компания выполнила эту задачу уже к 2030 году. Возглавляет активистов азиатское представительство Greenpeace, которое уже выступило с публичным обращением к руководству TSMC.

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Стоит отметить, что требования экоактивистов выглядят хотя и в теории реализуемыми, но вряд ли реалистичными на практике – столь крупной компании, как TSMC, понадобится значительно больше времени, чтобы перестроить свои рабочие процессы, особенно с учетом того, что производство полупроводниковой продукции потребляет много электроэнергии. В настоящий момент руководство компании не планирует менять свои планы и по-прежнему рассчитывает добиться углеродной нейтральности к 2050, а не 2030 году. Таких же планов, кстати, придерживаются американское и китайское правительства, хотя возможно, в дальнейшем сроки будут скорректированы под давлением общественности или в силу объективных обстоятельств – к примеру, изобретения и начала массового производства новых солнечных панелей с гораздо более высоким КПД, чем у существующих сейчас вариантов.