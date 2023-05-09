Модель будет показана на следующей выставке Computex

реклама

Как сообщает популярный ресурс Tom's Hardware, компания Streacom планирует продемонстрировать на следующей выставке Computex уникальный компьютерный корпус-радиатор, способный отвести от установленных внутри комплектующих до 600 Вт тепла без использования вентиляторов. Чаще всего подобные шасси изготовавливаются индивидуально на заказ, Streacom же планирует привлечь внимание к теме систем с пассивным охлаждением и повысить их распространенность. Сообщается, что компания представит кейс под названием SG10, разработанный в сотрудничестве с компанией Calyos.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сама Calyos еще в 2017 году пыталась вывести на рынок корпус NSG S0, также рассчитанный на отвод до 600 Вт тепла в пассивном режиме. Тем не менее, проект «не взлетел». В SG10 используются прошлые наработки, и на этот раз представители обеих компаний уверены в будущем коммерческом успехе своего нового предложения. Подробные технические характеристики модели пока не публикуются, но очевидно, что сама поверхность корпуса и его панели будут выступать в качестве радиаторов. Примечательно, что в 600 Вт с запасом уложатся, например, процессор Intel Core i7-13700KF и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. При этом в настоящий момент непонятно, как компания-производитель планирует обеспечить непосредственный контакт между выделяющими тепло комплектующими и радиаторами корпуса, особенно с учетом большого количества представленных на рынке модификаций видеокарт.