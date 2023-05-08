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[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Почта России» предложила взимать с маркетплейсов 0,5% от квартального оборота
На поддержку своей сети из 38 тысяч почтовых отделений по всей стране
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Как сообщают СМИ, «Почта России» выступила с предложением обязать крупные маркетплейсы с годовой выручкой более 1 миллиарда рублей выделять 0,5% трехмесячного оборота для поддержки ее приносящей значительные убытки сети отделений, которые не могут быть закрыты в соответствии с текущим законодательством. Согласно информации журналистов, глава «Почты России» Михаил Волков изложил соответствующую идею в письме руководителю Минцифры Максуту Шадаеву. Здесь стоит отметить, что ранее последний поручал Волкову подготовить предложения по снижению текущих расходов и поиску источников доходов.

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В Минцифры, если верить данным «Интерфакса», согласны с идеями Волкова и уже готовят соответствующий законопроект, несмотря на сопротивление со стороны крупного бизнеса и критику части экспертов, считающих, что перекладывать проблемы почты на частные компании – в корне неправильно, и ими должны заниматься сама почта и государство. Впрочем, учитывая сверхприбыли маркетплейсов, а также обилие на них контрафактной и некачественной продукции, вряд ли у них найдется много защитников, и подготовленный профильным ведомством законопроект с высокой вероятностью будет принят.

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0.5% 🤔 давно пора👍😎
«Почта России» предложила взимать с маркетплейсов 0,5% от квартального оборота
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09:40
"Нет боеприпасов, нет боевых действий" - логично. Но вопрос - откуда тогда такие потери. Пригожин командованию не подчиняется. Нет снарядов - не атакуй. Так какого ... он людей в атаку послал?
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