Традиционные автопроизводители уделяют все больше внимания электрокарам

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Как сообщает Electrek, компания Audi за первые три месяца текущего года выпустила почти 35 тысяч электромобилей – это на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Почти две трети выпущенных электрокаров – это Audi Q4 e-tron. С 2026 года фирма намерена представлять среди новых транспортных средств исключительно модели с электроприводами, хотя выпуск старых авто с двигателями внутреннего сгорания сохранится как минимум до 2033 года, а значит, возможен выход рестайлинг-версий.

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Как отмечают эксперты, традиционные автопроизводители понимают, что будущее рынка, или, по крайней мере, значительной его части – за электрокарами, особенно с учетом того, что развитые страны, такие, как США и Китай, стремятся к достижению углеродной нейтральности. Большинство проблем электромобилей, таких, как долгая зарядка и уменьшение запаса хода на морозе, могут быть успешно решены. Впрочем, в некоторых странах, особенно холодных и обладающих большой территорией, таких, как Россия, автомобили с ДВС останутся актуальны гораздо дольше, чем во многих других государствах. Хотя стоит отметить, что технологии производства аккумуляторных батарей постоянно развиваются, и в ближайшем будущем электрокары смогут проезжать без необходимости пополнения запаса энергии больше, чем авто с ДВС без дозаправки.