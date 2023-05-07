Утечка 2016 года была весьма крупной - были похищены сведения о примерно 57 миллионах клиентов

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Как сообщают американские и международные СМИ, Окружной суд США вынес приговор экс-руководителю «безопасников» Uber Джо Салливана к 3 годам условного тюремного срока – он признан виновным в воспрепятствовании правосудию и сокрытии информации о преступлении. Речь идет об утечке данных 57 миллионов клиентов Uber, состоявшейся еще в 2016 году. Как заявил судья, подобные действия в будущем повлекут за собой тюремное заключение – от утечки пострадало большое количество людей.

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Как показало расследование, злоумышленники требовали от Uber выкуп в размере 100 тысяч долларов США, и компания пошла на эти условия. При этом многие специалисты по информационной безопасности остались недовольны решением суда, высказав мнение, что оно способствует криминализации практики подобных выплат, хотя в некоторых случаях согласиться на требования хакеров может быть наилучшим для компании вариантом. В общей сложности суд получил почти 200 писем, авторы которых (в основном являющиеся экспертами по кибербезопасности) просили не заключать обвиняемого под стражу. По мнению же прокуратуры, Салливан поставил интересы Uber выше интересов клиентов, хотя в дальнейшем и признал вину, извинившись за свои действия.